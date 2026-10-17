Sakarya’da korku dolu anlar! Dolandırıldığını iddia edip dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gökhan Haymana, adresini vererek dolandırıldığını öne sürdüğü kişiyi vurduğunu, kendisini almaları için ekip göndermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.