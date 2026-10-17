Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da korku dolu anlar! Dolandırıldığını iddia edip dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…
Giriş Tarihi: 17.10.2026 16:22

Sakarya’da korku dolu anlar! Dolandırıldığını iddia edip dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Gökhan Haymana cezaevindeki bir yakınını tahliye ettirebileceği vaadiyle kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Ersin Özturhan’ı sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurdu., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini ihbar eden Haymana gözaltına alırken, olay cep telefonu ile böyle görüntülendi.

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DHA Yaşam
Sakarya’da korku dolu anlar! Dolandırıldığını iddia edip dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…
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Olay, saat 12.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Haymana, cezaevinde bulunan bir yakınını tahliye ettirebileceğini söyleyerek kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Ersin Özturhan ile buluştu. Haymana, sokak ortasında tartıştığı Özturhan'ı tabancayla bacaklarından vurdu.

SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Özturhan yere yığılırken, saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi. Haymana'nın kaçış anları da kameraya yansıdı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gökhan Haymana, adresini vererek dolandırıldığını öne sürdüğü kişiyi vurduğunu, kendisini almaları için ekip göndermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ersin Özturhan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin merkez kampüsüne kaldırıldı. Gökhan Haymana ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADAPAZARI #SAKARYA

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Sakarya’da korku dolu anlar! Dolandırıldığını iddia edip dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…
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