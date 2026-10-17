Sakarya’da korku dolu anlar! Dolandırıldığını iddia edip dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…

Olay, saat 12.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Haymana, cezaevinde bulunan bir yakınını tahliye ettirebileceğini söyleyerek kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Ersin Özturhan ile buluştu. Haymana, sokak ortasında tartıştığı Özturhan'ı tabancayla bacaklarından vurdu.
SALDIRI KAMERAYA YANSIDI
Özturhan yere yığılırken, saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi. Haymana'nın kaçış anları da kameraya yansıdı.
GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ersin Özturhan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin merkez kampüsüne kaldırıldı. Gökhan Haymana ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.