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Giriş Tarihi: 6.10.2023 21:52

Sakarya'da korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, araçtan otoyola düşen atık lastiğe çarpıp, daha sonra bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen araçlar çarptı. 9 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
Sakarya’da korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi

Kaza, saat 20.00 sıralarında Anadolu Otoyolunun Sapanca Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ali Burak Keten yönetimindeki 60 DF 374 plakalı otomobil, bir araçtan koparak yola düşen atık lastiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç, arka arkaya 9 aracın birbirine girdiği kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Araçların kaldırılmasının ardından otoyol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi
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