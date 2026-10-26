Sakarya’da kuyumcuların kabusu oldular! 2 sahtekarın altın tuzağı kamerada

'BÜTÜN KUYUMCULARI GEZDİKLERİNİ ANLADIK'

İlçede 2 kişinin sahte altın bozdurmaya çalıştığını anlatan Memioğlu, "Komşu esnafımız elindeki zincirle dükkanımıza geldi. Elindeki altını analiz ettirmek üzere. Biz o zincirin altın olmadığını gördük, yaptığımız analiz sayesinde. Altın olmadığına karar verdik. Bu sırada dolandırıcı komşu esnafımızın dükkanında bekliyordu. Bu sırada biz bu zinciri gördükten sonra bizim dükkanımızdaki personel de bize de bu zincirden aldığını söyledi. Tabii personel zinciri aldığı sırada ben dışarıdaydım. Bu sebeple bu alınan zincirin sahte olup olmadığını anlayamadık. Her 2 zinciri karşılaştırdığımızda her ikisinin de aynı ürün olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine diğer esnafın dükkanında bekleyen kişinin yanına gitmek için benim dükkanımdan o tarafa doğru yola çıkarken polise de haber verdik. Çok şükür yakalandılar ama bütün kuyumcuları gezdiklerini anladık. Diğer arkadaşlara çeşitli ürünler de sattıklarını gördük. Bütün esnafımız kaybettikleri paraları alacaklar" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör