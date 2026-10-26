Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da kuyumcuların kabusu oldular! 2 sahtekarın altın tuzağı kamerada
Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:21 Son Güncelleme: 26.10.2026 11:32

Sakarya’da kuyumcuların kabusu oldular! 2 sahtekarın altın tuzağı kamerada

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kuyumcuları hedef alan sahte altın tuzağı güvenlik kameralarına yakalandı. Göl Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 kuyumcuya sahte altın sattıkları öne sürülen 23 yaşındaki iki şüphelinin, altınları bozdurdukları anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıktığı olayda polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen V.Y. ve Y.E. gözaltına alınırken şüphelileri güreşçi ele verdi. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Yaşam
Sakarya’da kuyumcuların kabusu oldular! 2 sahtekarın altın tuzağı kamerada
  • ABONE OL

Sapanca'da geçen cuma günü Veteran Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonu olan Hüseyin Memioğlu'nun kuyumcu dükkanına giden 2 kişi, sahte altın kolyeyi bozdurdu. Şüpheliler, daha sonra yanlarındaki imitasyon altınları diğer kuyumcularda da bozdurmak istedi.

ALTIN KOLYE SAHTE ÇIKTI

Bir kuyumcu, kendisine verilen kolyenin gerçek olup olmadığını tespit etmek için Memioğlu'nun iş yerine gitti. Memioğlu, yaptığı incelemede altının sahte olduğunu belirledi. Kuyumcu arkadaşı ile iş yerinden çıkan Memioğlu, polisi arayıp ihbarda bulundu. Başka bir kuyumcu dükkanında sahte altın bozdurmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte altını bozdurdukları anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumculara sahte altın satan şüpheliler kamerada

'BÜTÜN KUYUMCULARI GEZDİKLERİNİ ANLADIK'

İlçede 2 kişinin sahte altın bozdurmaya çalıştığını anlatan Memioğlu, "Komşu esnafımız elindeki zincirle dükkanımıza geldi. Elindeki altını analiz ettirmek üzere. Biz o zincirin altın olmadığını gördük, yaptığımız analiz sayesinde. Altın olmadığına karar verdik. Bu sırada dolandırıcı komşu esnafımızın dükkanında bekliyordu. Bu sırada biz bu zinciri gördükten sonra bizim dükkanımızdaki personel de bize de bu zincirden aldığını söyledi. Tabii personel zinciri aldığı sırada ben dışarıdaydım. Bu sebeple bu alınan zincirin sahte olup olmadığını anlayamadık. Her 2 zinciri karşılaştırdığımızda her ikisinin de aynı ürün olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine diğer esnafın dükkanında bekleyen kişinin yanına gitmek için benim dükkanımdan o tarafa doğru yola çıkarken polise de haber verdik. Çok şükür yakalandılar ama bütün kuyumcuları gezdiklerini anladık. Diğer arkadaşlara çeşitli ürünler de sattıklarını gördük. Bütün esnafımız kaybettikleri paraları alacaklar" diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA #SAPANCA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya’da kuyumcuların kabusu oldular! 2 sahtekarın altın tuzağı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA