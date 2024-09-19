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Giriş Tarihi: 19.9.2024 11:19

Sakarya'da makarna fabrikasında patlaka: 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da pazar günü bir makarna fabrikasında yaşanan patlamada 1 kişi öldü 30 kişi de yaralandı. Açılan soruşturma aralarında fabrika sahibi 2 kişinin de bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.kapsamında

DHA
Sakarya’da makarna fabrikasında patlaka: 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek İlçesi'ndeki makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, 15 Eylül'de saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada işçi Mesut Simay (27) hayatını kaybederken, 6'sı ağır, 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Çevre illerden de destek gelen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürüldü.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, patlamayı araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirildi. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması kapsamında, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli, Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2'si fabrika sahibi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı, 1'i ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı. (DHA)

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Sakarya'da makarna fabrikasında patlaka: 6 kişi gözaltına alındı
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