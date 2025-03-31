Sakarya’da meydan muharebesi!

Adapazarı Karaağadibi Bulvarı'nda bulunan bir tekel büfesine gelen iki kişiyle iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma anbean büyürken bir anda taraflar birbirine girdi. Tekel Büfesi'ne yakın mahallede oturan 150 kişilik bir gurup caddede koşarak olay yerine geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği olay sırasında mahalle sakinleri polise de mukavemet gösterince bölgeye takviye ekipler geldi.

Polis memurlarını da taşkınlık yapan mahalle sakinleri 2 kişiyi hastanelik ederken, emekli bir polis memuru da olay sırasında yaralandı. Polis olay yerinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye ait tabancayı yerde bulurken, olaylara karışan 9 kişiyi polis gözaltına aldı. Bu arada mahalleden gelen bir kadın, haber çekimi yapan gazetecinin gözüne görüntü çekmemesi için biber gazı sıktı. Güçlükle önlenen olay sonrasında işyeri sahibi hastanede tedavi altına alındı.

Adapazarı Sakarya Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda da bir dondurmacı da yaşanan olay sonrasında yine aynı mahalle sakinleri işyerini basmış ve dondurmacı dükkanını kullanılmaz hale getirmişti. Dün akşamda benzer bir saldırı nedeniyle tekel büfesi kullanılmaz hale geldi. Çevre sakinleri ise hedef aldıkları işyerleri ve kişilere toplu halde saldıran mahalle sakinleriyle ilgili önlem alınmasını istedi.