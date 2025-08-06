Sakarya’da meydana gelen kaza kameralara yansıdı

Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönünde ilerleyen Taha Muhammet A. (25) yönetimindeki 34 NDB 896 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen yabancı uyruklu K.S.B.D. (36) yönetimindeki 34 HED 681 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Taha Muhammet A., çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taha Muhammet A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.