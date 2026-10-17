Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde ikinci tutuklama

Sakarya'da yürekleri yakan olay, 24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. 20 yaşındaki ablası N. İmrağ'ın doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşları Y.D.S. (16) ve Y.S. (16) isimli kardeşlerin dedelerine ait eve giden 14 yaşındaki Murat İmrağ, evde başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 16 yaşındaki şüpheli Y.D.S., Murat İmrağ'ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, silahın İmrağ'ın başına 60-70 santimetre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde söz konusu silahın Y.D.S.'nin emekli polis olan dedesine ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, F.K.'ye ait ruhsatlı silaha el konuldu.





14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, olayda kullanılan ruhsatlı silahın sahibi F.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.K., delillere ve dijital raporlara dayanan kuvvetli suç şüphesi varlığı, suçun öngörülen cezası, kaçma şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak olması ve serbest kalması halinde adaletin işleyişine zarar verme tehlikesi kanaatiyle mahkemece tutuklandı



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