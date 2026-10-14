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Giriş Tarihi: 14.10.2026 23:30

Sakarya'da okullar 1 gün tatil edildi

Sakarya Valiliği, turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından il genelindeki resmî ve özel okullarda 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Üniversiteler tatil kararının dışında tutulurken, belirli şartları taşıyan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da okullar 1 gün tatil edildi
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Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik verilere göre ilimize 'turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığından; ilimiz genelinde 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir.

ÜNİVERSİTELER TATİL KARARININ DIŞINDA TUTULDU

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

BAZI KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAKARYA
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Sakarya'da okullar 1 gün tatil edildi
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