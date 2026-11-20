"DAHA ÖNCE KAPALI ALANDA MUHAFAZA EDİLMESİ KONUSUNDA UYARMIŞTIK"

Annesinin saldırıya uğradığını öğrenerek hastaneye gelen oğlu Selçuk Gençali ise köpek sahibini daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Komşumuzun köpeği, salıverilmiş maalesef. Arkadan bir saldırmayla başlamış. Annem o sırada bir cenaze başsağlığından dönüyordu. Cenaze evindeki arkadaşımız sağ olsun ilk müdahaleyi yapmış ve hastaneye yetiştirmiş. Hendek Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki gerçekleşti. Köpeğin cinsini Sivas Kangalı olarak biliyorum. Bu konuda köpeğin sahibine telkinlerimiz oldu. Çok saldırgan bir köpek olduğunu, kapalı bir alanda muhafaza edilmesi gerektiği konusunda aile fertlerimiz uyarmışlar. Bu uyarılar göz ardı edildiği için böyle bir olayı yaşadık. Annem yüzünün sol yanak kısmından bir ısırık almış, bacak ve ellerinden yaralanmış. Sol bacağında da ortopedik bir problem var. Ameliyat süreci 2 saat sürdü. Doktorlarımız sağ olsun güzel müdahale ettiler. Annemin sağlık durumu şu an iyi" diye konuştu.