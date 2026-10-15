Sakarya’da sel felaketinde son bilançoyu Başkan Alemdar açıkladı: 120 kişi ve 65 hayvan kurtarıldı

Sakarya'da etkili olan ve metrekareye 241 kilograma kadar ulaşan kuvvetli sağanağın ardından selin bilançosu netleşmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde afetin yaşandığı Sapanca'ya hareket eden ve Memnuniye'de taşkınların yaşandığı dere yatağında inceleme yapan Alemdar buradaki incelemelerinin ardından Geyve Karaçam'da taşkın bölgesine gitti ve buradaki çalışmaların son durumunu anbean yönetti.





SELİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Büyükşehir ve SASKİ'nin toplamda şehir genelinde 750 personel ve 240 araçla sahada aralıksız olarak çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Alemdar, şu ana bir can kaybının olmadığını açıkladı. Son duruma ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Alemdar, "İstanbul'dan başlayarak tüm Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağış, şehrimizde de etkisini gösterdi. Metrekareye düşen yağış miktarının 241 kilograma kadar ulaşması, yağışın tarihi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Gece boyunca Büyükşehir ve SASKİ ekiplerimizle sahadaydık. Yol Bakım, İtfaiye ve SASKİ ekiplerimiz başta olmak üzere toplam 750 personel ve 240 araçla çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya, yağışın etkilerini gidermek ve ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale etmek için ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.





Başkan Alemdar afete ilişkin son bilançoyu paylaşırken, "Çarşamba günü saat 21.30 civarında başlayan kuvvetle sağanak yağış nedeniyle 112 acil çağrı merkezine 297 adet çağrı yapılmış, bu sabah 8.30'a kadar 133 çağrı talebi sonuçlandırılmıştır. Sel afetinden etkilenen Karasu, Kocaali, Sapanca ve Geyve'de ve mahalle bazında özellikle İncilli, Aziziye, Kabakoz, Darıçayırı mahallelerinde ve Adapazarı-Karasu Yolu'nda evlerinde, araçlarında ve çeşitli bölgelerde mahsur kalan 120 vatandaşımız 45'i küçükbaş ve 20'si büyükbaş toplamda 65 hayvan kurtarılmıştır. En büyük tesellimiz can kaybı veya ciddi bir yaralanma, ya da kayıp vakamızın bulunmamasıdır. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.