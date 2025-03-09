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Giriş Tarihi: 9.3.2025 22:00

Sakarya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan bir şahıs, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
Sakarya’da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Evrenköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Fatih Tunç (36) ile E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.C.Ş. tüfekle Tunç'a ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tunç, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, baba ile oğlunu gözaltına aldı.

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Sakarya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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