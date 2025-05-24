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Giriş Tarihi: 24.5.2025 22:52 Son Güncelleme: 24.5.2025 23:40

Sakarya’da şok operasyon! Polis memurunun kullandığı kiralık araçtan cephanelik çıktı

Sakarya’da şüphe üzerine durdurulan kiralık araçtan cephaneliği aratmayan mühimmat ve silahlar ele geçirilirken, aracın sürücüsünün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da şok operasyon! Polis memurunun kullandığı kiralık araçtan cephanelik çıktı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı analiz çalışmaları neticesinde Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halinde olan bir aracı takibe aldı. Uyuşturucu madde taşındığından şüphelenilen araç, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anadolu Otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonla durduruldu.

Durdurulan aracın sürücüsünün polis memuru M.A.K. olduğu tespit edilirken, araçta yapılan detaylı aramada adeta bir cephanelik bulundu. Aracın içinden 9 adet AK-47 tipi kalaşnikof tüfek, 17 adet şarjör, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 45 adet kalaşnikof mermisi ve 32 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis memuru M.A.K. gözaltına alındı.

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Sakarya’da şok operasyon! Polis memurunun kullandığı kiralık araçtan cephanelik çıktı
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