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Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:23

Sakarya’da tefecilik operasyonu: 2 kişi yakalandı!

Sakarya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, toplamda 1 milyon 750 bin liralık senet, 425 bin liralık çek, tefecilik kapsamında kullanıldığı değerlendirilen 2 not defteri, 4 ruhsatsız tüfek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

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AA
Sakarya’da tefecilik operasyonu: 2 kişi yakalandı!
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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek ve Sapanca ilçelerinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheliler S.K. ve A.B. gözaltına alındı. Aramalarda, toplamda 1 milyon 750 bin liralık senet, 425 bin liralık çek, tefecilik kapsamında kullanıldığı değerlendirilen 2 not defteri, 4 ruhsatsız tüfek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.Emniyete götürülen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

#SAKARYA
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Sakarya’da tefecilik operasyonu: 2 kişi yakalandı!
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