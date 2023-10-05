Sakarya’da tesis yönetimi çalıştayı: Denetim ve güvenlik vurgusu

SADULLAH METE: ÖNEMLİ OLAN DENETİM VE VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ

Açıklamalarda bulunan Sadullah Mete, 'Yapı denetiminin ve yaşam yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, bir deprem ülkesi. Maalesef 6 Şubat'taki asrın felaketinde de bunu tekrar gördük. Düzce de daha önce deprem nedeniyle büyük acılar yaşadı. Düzce'deki kentsel tesis işletmesi için öncü olduk. Bakanlıkların denetimi de son derece önemli. Denetim konusunda taviz vermeden vatandaşın yapı güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.