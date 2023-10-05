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Giriş Tarihi: 5.10.2023 18:07

Sakarya'da tesis yönetimi çalıştayı: Denetim ve güvenlik vurgusu

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve TRKTYD, TRFMA, TYTFED, TESYÖN, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı tarafından organize edilen 1. Tesis Yönetim ve Kamu Kurumları Çalışma Kampı Sakarya’da yapıldı.

Sakarya’da tesis yönetimi çalıştayı: Denetim ve güvenlik vurgusu

TRKTYD Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından düzenlenen Tesis Yönetim ve Kamu Kurumları Çalışma Kampı 2023 Açılış Programı, İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, tesis yönetim sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

TRKTYD Kamu Kurumları ve Çalışma Kampı,Programı kapsamında,Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Şube Müdürlüğünün Yol Haritası, Türkiye'nin ikinci yüzyılında Tesis Yönetim Sektörünün geleceği gibi önemli konular katılımcılarla paylaşıldı.

TRKTYD Genel Kurulu'nda il temsilcilikleri sertifika ve yetkilendirmeleri yapıldı. Düzce ili il temsilciliğine Esas Yaşam Yönetim Hizmetleri LTD. ŞTİ seçildi. Esas Yaşam Yönetim Hizmetleri temsilcileri Sadullah Mete ve Bülent Abak'a sertifikaları TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı ve TRGYD Genel Başkanı Temel Kazım Eledağ tarafından verildi.

SADULLAH METE: ÖNEMLİ OLAN DENETİM VE VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ

Açıklamalarda bulunan Sadullah Mete, 'Yapı denetiminin ve yaşam yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, bir deprem ülkesi. Maalesef 6 Şubat'taki asrın felaketinde de bunu tekrar gördük. Düzce de daha önce deprem nedeniyle büyük acılar yaşadı. Düzce'deki kentsel tesis işletmesi için öncü olduk. Bakanlıkların denetimi de son derece önemli. Denetim konusunda taviz vermeden vatandaşın yapı güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

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Sakarya'da tesis yönetimi çalıştayı: Denetim ve güvenlik vurgusu
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