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Giriş Tarihi: 16.10.2026 04:31

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya’da 3 ilçede polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında uyuşturucuyla mücadele çalışması yürütüldü. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenlendi.

59 ekip ve 259 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 95 mermi, 15 gram sentetik kannabinoid, 4 Lyrica hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 251 bin 300 TL ele geçirildi, 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlendi.

#SAKARYA
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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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