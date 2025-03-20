Sakarya’da yarım saat arayla 3 iş yerine saldırı düzenledi: 1 kişi öldü!

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, D.G. bu kez de motosikletiyle bir alışveriş merkezine gitti. Burada 2'nci kattaki bir emlak ofisine giden D.G., pompalı tüfekle 5 el ateş edip kaçtı. Pompalı tüfeği karton benzeri mavi bir malzemeyle kapatan D.G., buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketin önüne gitti. D.G, markete birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı.