Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!

Sakarya'da yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından 16 Ekim Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği netleşti. Sakarya Valiliği, öğrencilerin ve velilerin beklediği tatil kararına ilişkin açıklamasını yaptı. Kent genelindeki eğitim kurumlarının durumuyla ilgili merak edilen konu böylece açıklığa kavuştu.
Sakarya'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiği bildirildi.
Sakarya Valiliği, 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
📢 Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin basın duyurusu https://t.co/L0zB2lMaaf— T.C. Sakarya Valiliği (@SakaryaValiligi) October 15, 2026
MGM, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yayımladı.14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini ve Marmara'da yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.