Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:28 Son Güncelleme: 15.10.2026 16:29

Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!

Sakarya’da etkili olan şiddetli yağışların ardından 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği netlik kazandı. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla kentteki eğitim kurumlarında derslere ara verilip verilmeyeceği konusunda karar duyuruldu. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği tatil açıklaması gündeme geldi. Peki, Sakarya'da yarın okullar tatil mi?

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Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!
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Sakarya'da yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından 16 Ekim Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği netleşti. Sakarya Valiliği, öğrencilerin ve velilerin beklediği tatil kararına ilişkin açıklamasını yaptı. Kent genelindeki eğitim kurumlarının durumuyla ilgili merak edilen konu böylece açıklığa kavuştu.

16 EKİM CUMA SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiği bildirildi.

Sakarya Valiliği, 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

METEROLOJİ UYARDI!

MGM, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yayımladı.14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini ve Marmara'da yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!
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