Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!

METEROLOJİ UYARDI!

MGM, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yayımladı.14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini ve Marmara'da yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör