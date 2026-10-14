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Giriş Tarihi: 14.10.2026 23:52

Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 15 Ekim Sakarya'da okul var mı yok mu?

Sakarya'da yarın okulların açık olup olmayacağı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yetkililerden gelen açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ilişkin kararın ayrıntılarını öğrenmek için gelişmeleri takip ediyor. Özellikle sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler, kentteki son duruma odaklandı. Peki, Sakarya'da yarın okullar tatil mi, okul var mı, yok mu?

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Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 15 Ekim Sakarya’da okul var mı yok mu?
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Sakarya Valiliği'nden 15 Ekim 2026 Perşembe günü okullara ilişkin açıklama geldi. Kent genelinde merakla beklenen duyurunun ardından öğrenciler ve veliler, yarın uygulanacak eğitim düzenine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı.

Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 15 Ekim Sakarya’da okul var mı yok mu?

SAKARYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sakarya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda, üniversiteler hariç, 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Beklenen kuvvetli yağışın günlük hayatı olumsuz etkilemesinin ve ulaşımda aksamalara neden olmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, üniversiteler hariç 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 15 Ekim Sakarya’da okul var mı yok mu?

KÜÇÜK ÇOCUKLU VE HAMİLE KADIN ÇALIŞANLARA İZİN

Eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

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Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 15 Ekim Sakarya'da okul var mı yok mu?
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