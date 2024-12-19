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Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:05

Sakarya'da yürek yakan kaza: Çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi öldü!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi 63 yaşındaki Solmaz Nalbantoğlu hayatını kaybetti.

DHA
Sakarya’da yürek yakan kaza: Çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi öldü!

Kaza, sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. E.K. (38) idaresindeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü E.K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sakarya'da yürek yakan kaza: Çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi öldü!
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