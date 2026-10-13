Sakarya’da zincirleme felaket! Araçlar birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

3 KİŞİ YARALANDI 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Adnan İzmir ile yanında bulunan Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, traktördeki diğer Suriye uyruklu kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.