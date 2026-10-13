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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:28

Sakarya’da zincirleme felaket! Araçlar birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Sakarya’nın Geyve ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Traktör, hafif ticari araç ve TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Sakarya’da zincirleme felaket! Araçlar birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Yöresel mevkisinde meydana geldi. Adnan İzmir yönetimindeki meyve yüklü traktör ile sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ve TIR, zincirleme kazaya karıştı. Kazada traktör devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Adnan İzmir ile yanında bulunan Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, traktördeki diğer Suriye uyruklu kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

CENAZELERİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cenazeleri ise inceleme sonrası morga götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Adnan İzmir'in, AK Parti Geyve İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve eski belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA

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Sakarya’da zincirleme felaket! Araçlar birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!
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