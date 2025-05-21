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Giriş Tarihi: 21.5.2025 18:56 Son Güncelleme: 21.5.2025 19:21

Sakarya'daki feci kazada hayatını kaybeden genç taksi şoförüne acı veda

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, ticari taksi bir kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette yüklü demir borular, taksinin ön camından içeri girerken 25 yaşındaki taksi şoförü Mustafa Dere ağır yaralandı. Genç taksici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç taksi şoförü, memleketi Kocaali'de toprağa verildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’daki feci kazada hayatını kaybeden genç taksi şoförüne acı veda

Kaza, gece saatlerinde D-650 kara yolunun Pamukova kesiminde yaşandı. Bilecik yönüne ilerleyen ticari taksinin sürücüsü Mustafa Dere, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda aynı istikamette giden C.B. yönetimindeki demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, demir borular taksinin camını kırarak aracın içine girdi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazada sürücü Mustafa Dere ve yanındaki yolcu Mustafa K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki yaralıyı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Dere, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa K.'nın ise tedavisi sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Mustafa Dere'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kocaali ilçesi Merkez Camii'ne getirilen Dere için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Genç taksici, sevenlerinin gözyaşlarıyla Kocaali Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Sakarya'daki feci kazada hayatını kaybeden genç taksi şoförüne acı veda
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