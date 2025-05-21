Sakarya’daki feci kazada hayatını kaybeden genç taksi şoförüne acı veda

Kaza, gece saatlerinde D-650 kara yolunun Pamukova kesiminde yaşandı. Bilecik yönüne ilerleyen ticari taksinin sürücüsü Mustafa Dere, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda aynı istikamette giden C.B. yönetimindeki demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, demir borular taksinin camını kırarak aracın içine girdi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazada sürücü Mustafa Dere ve yanındaki yolcu Mustafa K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki yaralıyı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Dere, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa K.'nın ise tedavisi sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Mustafa Dere'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kocaali ilçesi Merkez Camii'ne getirilen Dere için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Genç taksici, sevenlerinin gözyaşlarıyla Kocaali Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.