Gökhan İn’e tokat adam kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kendime hakim olamadım...





ÜLKE GÜNDEMİNE OTURAN OLAYDA YENİ GELİŞMELER

Öte yandan, Başkan Gökhan İn'e tokat atan C.Ş.'nin ifadesi ile videoyu kaydeden kişi de ortaya çıktı. Şüpheli C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, "Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım" dediği belirtildi. Ayrıca C.Ş., olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etti.