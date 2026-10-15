Sakarya’yı şiddetli sağanak vurdu: 4 saatte metrekareye 241 kilo yağış düştü! Araçlar sürüklendi, okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "turuncu kodlu" kuvvetli yağış uyarısının ardından Sakarya genelinde sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Kentin kuzeyinden giriş yapan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli yağışlar, birçok ilçede büyük olumsuzluklara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle D-650 kara yolunda su birikintileri ve çamur oluştu, Adapazarı-Karasu istikametinde ulaşım tamamen durdu. Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yolda sürücüler zor anlar yaşarken, güvenlik güçleri önlem alarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.





YAĞIŞ EN ÇOK KARASU'YU VURDU

Şiddetli yağışın etkili olduğu Sakarya'da yağışlardan en çok etkilenen ilçe ise Karasu oldu. Karasu ilçe merkezi ve çevre mahallelerde yağışın şiddetiyle sokaklar ve caddeler nehre döndü. Park halindeki araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği o anlar kameralara yansıdı. Karasu ilçe merkezi ile geçtiğimiz günlerde derenin taşmasıyla sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi arasındaki yollar ekiplerce trafiğe kapatıldı. Su içerisinde mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi için SASKİ, cankurtaran ekipleri, Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri aralıksız bir çalışma yürüttü.





SADECE 4 SAATTE METREKAREYE 241 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sakarya genelinde etkili olan şiddetli yağışın bilançosu ağır oldu. İlk verilere göre yağışın en çok vurduğu Karasu'da yalnızca 4 saat içinde metrekareye 241 kilogram yağış düştü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sel ve su baskınlarının oluşturduğu tahribatı önlemek ve gece boyunca sahada mahsur kalan vatandaşların tahliyesine destek olmak için tüm personel ve araçlarıyla teyakkuzda yer aldı. SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Engin Karaçelik ve Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım gece boyunca sahada bulunarak çalışmaları anbean koordine etti. DSİ ile iş birliği içerisinde riskli bölgelerde kritik müdahaleler gerçekleştirildi.





KAYNARCA'DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Yağışın etkilediği bir diğer ilçe ise Sakarya'nın kuzeyinde bulunan Kaynarca ilçesi oldu. İlçe genelinde aralıksız süren kuvvetli sağanak, kırsal kesimlerde taşkınlara sebep oldu. Kaynarca'ya bağlı Uzakkışla Mahallesi'nde su seviyesinin aşırı yükselmesiyle birlikte geniş tarım arazileri tamamen sular altında kaldı. Ekili ve dikili alanların göle döndüğü mahallede üreticiler büyük şok yaşarken, arazilerde ciddi maddi hasar meydana geldi. Ekipler bölgede su tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.





VALİLİKTEN OKULLAR İÇİN TATİL KARARI

Öte yandan şehirde afete dönüşen şiddetli yağışların ardından Sakarya Valiliği, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

BAŞKAN ALEMDAR'DAN "DIŞARIYA ÇIKMAYIN" UYARISI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte etkisini artıran yağışa ilişkin Sakaryalıları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verileri paylaşan Alemdar, perşembe sabahı itibarıyla Sakarya'da yağış miktarının metrekareye 100 kilograma yakın olmasının beklendiğini belirtti.





TOPLU TAŞIMA KULLANIN ÇAĞRISI

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Alemdar, özellikle perşembe günü boyunca zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Başkan Alemdar, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden aldığımız son bilgilere göre şehrimizde yağış etkisini artırmaktadır. Veriler Sakarya'mızda perşembe sabah saatleri itibarıyla yağış miktarının metrekare başına 100 kilograma yakın olacağına işaret ediyor.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Vatandaşlarımızın, perşembe günü boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, sivil araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir.



"UYARILARI HASSASİYETLE DİKKATE ALALIM"

Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için AFAD'ımız, ilçe belediyelerimiz ve devlet kurumlarımızla koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Lütfen uyarıları hassasiyetle dikkate alalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin."



TURUNCU KOD YARIN KALKIYOR ANCAK YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin bugün için turuncu kodlu uyarı yaptığı Sakarya'da yağışlar halen etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışlar hemen şehri terk etmeyecek. Meteoroloji tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre, gök gürültülü sağanak yağışların 18 Ekim Pazar gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere devam etmesi beklenen yağışlı havanın, 19 Ekim Pazartesi günü yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması tahmin ediliyor.