Haberler Yaşam Haberleri Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında? İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar nerelidir?
Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:33 Son Güncelleme: 12.11.2022 11:34

Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında? İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar nerelidir?

Resmi Gazete’de yayımlanan son dakika Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından İsrail Büyükelçisi Torunlar’a ilişkin detayları merak edenler “Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında? İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar nerelidir?

Son dakika Resmi Gazete duyurusuna İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı sonrası yeni İsrail Büyükelçisine ilişkin bilgilere erişmek isteyenler "Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın biyografisi şöyle;



ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR BİYOGRAFİSİ

Şakir Özkan Torunlar (d. 1960, Mersin) Türk büyükelçi.

TED Ankara Koleji'ni bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiştir. Çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

KAYNAK: Vikipedia

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Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında? İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar nerelidir?
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