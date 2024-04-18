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Giriş Tarihi: 18.4.2024 18:39

Sakla Beni 24. Bölüm izle: Star TV ile Sakla Beni son bölüm izle full HD

Her hafta Perşembe günü Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Şenay Gürler, Tamer Levent gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Sakla Beni 24. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Mete herkesin önünde İncila'yı sevdiğini söyler. Mete’nin sözleri herkeste büyük bir şaşkınlık yaratırken İncila ise bu adımı doğru bulmaz. İşte, Star TV canlı yayın Sakla Beni 24. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Sakla Beni 24. Bölüm izle: Star TV ile Sakla Beni son bölüm izle full HD

Sakla Beni 24. Bölüm izle Star TV dizi ekranında takip edilecek! OGM Pictures imzalı dizi, Naz, Mete ve İncila'nın çarpıcı hikayesini ele alıyor. 18 Nisan tarihli bölümde Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullense de gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. Ona en büyük destek yine Kadir'den gelir. Naz ile Kadir ilişkilerinde büyük ve heyecan verici adımlar atarlar. İşte, Sakla Beni son bölüm izle full ve tek parça linki…

SAKLA BENİ 24. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı Sakla Beni dizisi, 24. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

18 Nisan 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mete'nin herkesin önünde İncila'yı sevdiğini söylemesi büyük bir şaşkınlık yaratır. Artık gerçekleri gizlemek istemeyen Mete attığı bu adımdan pişmanlık duymazken, İncila ise onun bu gerçeği böyle ulu orta bir yerde dile getirmesini doğru bulmaz.

Aşka ve sevgiye inanan Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullense de en başından beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. Ona en büyük destek yine Kadir'den gelir.

Mete ile İncila ise gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bozulan aile ilişkilerini düzeltebilmek için çaba harcarlar. Naz ile Kadir ilişkilerinde büyük ve heyecan verici adımlar atarlar.

Hayata dair bazı gerçekleri daha iyi fark eden Kont Ziya, Atıf ile karşı karşıya gelir. İntikam peşine düşen büyük bir düşman beklenmedik bir anda Kont Ziya'nın karşısına çıkar.

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Sakla Beni 24. Bölüm izle: Star TV ile Sakla Beni son bölüm izle full HD
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