Sakla Beni 24. Bölüm izle: Star TV ile Sakla Beni son bölüm izle full HD

Sakla Beni 24. Bölüm izle Star TV dizi ekranında takip edilecek! OGM Pictures imzalı dizi, Naz, Mete ve İncila'nın çarpıcı hikayesini ele alıyor. 18 Nisan tarihli bölümde Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullense de gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. Ona en büyük destek yine Kadir'den gelir. Naz ile Kadir ilişkilerinde büyük ve heyecan verici adımlar atarlar. İşte, Sakla Beni son bölüm izle full ve tek parça linki…