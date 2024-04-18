Sakla Beni 25. bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 25. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullenir ama beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. En büyük destekçisi ise Kadir olur. Naz ve Kadir ilişkileri için büyük ve heyecan verici adımlar atarlar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?