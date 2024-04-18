Sakla Beni 25. bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 25. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullenir ama beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. En büyük destekçisi ise Kadir olur. Naz ve Kadir ilişkileri için büyük ve heyecan verici adımlar atarlar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SAKLA BENİ 24. BÖLÜM İZLE
Star TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı Sakla Beni dizisi, 24. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
18 Nisan 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/bolumler
SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Mete'nin herkesin önünde İncila'yı sevdiğini söylemesi büyük bir şaşkınlık yaratır. Artık gerçekleri gizlemek istemeyen Mete attığı bu adımdan pişmanlık duymazken, İncila ise onun bu gerçeği böyle ulu orta bir yerde dile getirmesini doğru bulmaz.
Aşka ve sevgiye inanan Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullense de en başından beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. Ona en büyük destek yine Kadir'den gelir.
Mete ile İncila ise gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bozulan aile ilişkilerini düzeltebilmek için çaba harcarlar. Naz ile Kadir ilişkilerinde büyük ve heyecan verici adımlar atarlar.