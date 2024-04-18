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Giriş Tarihi: 18.4.2024 23:32

Sakla Beni 25. bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 25. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Şenay Gürler, Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünde Mete herkesin içinde İncila'yı sevdiğini söyler. Bu itiraf büyük bir şaşkınlık yaratır. İncila ise Mete’nin gerçekleri ulu orta açıklamasını doğru bulmaz. Bu sahneler sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; Star TV ile Sakla Beni 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Sakla Beni 25. bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 25. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullenir ama beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. En büyük destekçisi ise Kadir olur. Naz ve Kadir ilişkileri için büyük ve heyecan verici adımlar atarlar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 24. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı Sakla Beni dizisi, 24. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

18 Nisan 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/bolumler

SAKLA BENİ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/fragmanlar

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mete'nin herkesin önünde İncila'yı sevdiğini söylemesi büyük bir şaşkınlık yaratır. Artık gerçekleri gizlemek istemeyen Mete attığı bu adımdan pişmanlık duymazken, İncila ise onun bu gerçeği böyle ulu orta bir yerde dile getirmesini doğru bulmaz.

Aşka ve sevgiye inanan Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullense de en başından beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. Ona en büyük destek yine Kadir'den gelir.

Mete ile İncila ise gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bozulan aile ilişkilerini düzeltebilmek için çaba harcarlar. Naz ile Kadir ilişkilerinde büyük ve heyecan verici adımlar atarlar.

Hayata dair bazı gerçekleri daha iyi fark eden Kont Ziya, Atıf ile karşı karşıya gelir. İntikam peşine düşen büyük bir düşman beklenmedik bir anda Kont Ziya'nın karşısına çıkar.

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Sakla Beni 25. bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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