Saklı cennet Takoran’da doğa yürüyüşü

Fırat Gezginler Kulübü ile Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle 80 sporcunun katılımıyla "Saklı Cennet" olarak bilinen Takoran Vadisi ile Desman Kanyonu arasında 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Düzenlenen doğa yürüyüşüne Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Diyarbakır ile Siverek'te bulunan doğaseverler katıldı.

Takoran kırsal mahallesinden başlayan doğa yürüyüşü 5 kilometrelik Desman Kanyonları'nda son buldu. Doğaseverler kanyonlarda ve Takoran kırsalında Fırat havzasının birleşmesiyle oluşan muhteşem doğanın fotoğraflarını çekti.

Doğa yürüyüşüyle Takoran Vadisi ile Fırat Nehri'nin güzelliğine şahit olduğunu belirten Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı şunları kaydetti: "Sonbaharın son demlerinde tabiat kışa hazırlanırken Kasım'ın güzel renklerini Takoran Vadisi'ni de görmek istedik. Bu vesileyle Fırat Gezginler kulübü çevre illerinde katılımıyla bir doğa yürüyüşü planlanmıştı, seve seve doğa yürüyüşüne katılarak Takoran Vadisi'nin güzelliğine şahit olduk. Fırat Nehri'nin doğayla buluştuğu bu güzel yerde ve bu ayda burada olmak ayrı bir güzellik imkânı olan herkesin gelmesini bekliyorum. Bu güzelliği yaşamalarını bekliyorum. Doğayla bütünleşmek, bu güzellikleri yaşamak için herkesi davet ediyorum."

"VADİYİ ZENGİNLEŞTİREREK TURİZME KAZANDIRACAĞIZ"

Acentelerden, Şanlıurfa-Adıyaman-Nemrut üçgeni ile birlikte vadinin de güzergaha alınması talebinde bulunduklarını söyleyen Kaymakam Gölbaşı, "Göbeklitepe'den sonra Takoran'a ayrı bir ilgi oldu. Bölgede bulunan Nissibi Köprüsü üzerinde Nemrut'a geçmek mümkün. Bu güzergâhı kullanırken, turizmin buraya da kayması amacıyla bir takım girişimlerimiz var. Takoran Vadisi'ni turizme kazandırmak istiyoruz. Saklı Cennet olan vadimizin alt yapısı var, biz bunu biraz daha zenginleştireceğiz. Buradaki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani Nemrut, Urfa ve Takoran Vadisi'ni bir turizm destinasyonu olarak pazarlamayı düşünüyoruz. Bölgenin de turizm açısında her şeyi hak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

5 KİLOMETRELİK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Doğanın tüm güzelliğini taşıyan Kasım ayında doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Kardeş kulübümüz olan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ile birlikte Diyarbakır ve ilçemizden katılan sporcularımızla birlikte Takoran Vadisi'nden başlayarak sinema oyuncusu Yılmaz Güney'in köyü olan Desman Köyü'nde bulunan kanyonlara kadar 5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü düzenledik. Katılım gösteren Kaymakamımız ve doğaseverlere çok teşekkür ediyorum, bölgenin tanıtımı için bu tür sportif etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"TAKORAN'I İLK DEFA GÖRDÜM"

İlk defa Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşüne katılan Murat Ceylan ise, "Takoran Vadisi'ni ilk defa görme imkânım oldu. Çok güzel, muhteşem ötesi bir doğaya sahip bu alanların turizme kazandırılması lazım. Doğa ile iç içe olmak için herkesin buraları görmesi gerekiyor" diye konuştu.