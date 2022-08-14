Salak Milyoner filmi nerede ve ne zaman çekildi? Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuşu bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir emanet olduğunu söyler. Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor. Dört kardeş arasında altınların nasıl pay edileceği krizi patlak verince, uyanık kardeşler, hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkar. Ancak tren istasyonunda dört kardeş karşılaşırlar ve komedinin temelleri burada atılmaya başlanır.

Kardeşler İstanbul'u karış karış gezerler. Başlarından geçenlerden sonra hanımları da İstanbul'a gelerek Mehmet Çavuş'un evine yerleşir. Definenin üzerinde uyuduklarını bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu nedenle pek çok defa karakolluk olan kahramanlarımız, sonunda hazinen Mehmet Çavuş'un evinde, uyudukları odanın altında olduğunu keşfederler. Bu seferde Mehmet Çavuş'a Belli Etmeden yeri nasıl kazacaklarını düşünen kardeşlere köyden kocalarını basmak için gelen Gülsüm, Emine, ve Himmet'in karısı yardım eder. Definecilerimiz evin temellerini ulaşırlar. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle evin temeli sarsılır ve ev başlarına yıkılır.