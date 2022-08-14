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Giriş Tarihi: 14.8.2022 14:52

Salak Milyoner filmi nerede ve ne zaman çekildi? Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Salak Milyoner filmi, bu akşam Show TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Altın sayma sahnesi ile ünlü olan filmin başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu film, konusu kadar çekim yerleriyle de merak ediliyor. Peki, Salak Milyoner filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Salak Milyoner filmi nerede ve ne zaman çekildi? Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Salak Milyoner filmi, bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında yerini alacak. Senaryosunu Sadık Şendil'in kaleme aldığı yerli komedi türündeki film, her izlendiğinde izleyicileri kahkahaya boğmayı başarıyor. 1974 yılında vizyona giren Salak Milyoner filmi; Kayserili Behçet'in ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuşu bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir emanet olduğunu söylemesiyle başlıyor. Peki Salak Milyoner filmi nerede çekildi? Salak Milyoner filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuşu bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir emanet olduğunu söyler. Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor. Dört kardeş arasında altınların nasıl pay edileceği krizi patlak verince, uyanık kardeşler, hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkar. Ancak tren istasyonunda dört kardeş karşılaşırlar ve komedinin temelleri burada atılmaya başlanır.

Kardeşler İstanbul'u karış karış gezerler. Başlarından geçenlerden sonra hanımları da İstanbul'a gelerek Mehmet Çavuş'un evine yerleşir. Definenin üzerinde uyuduklarını bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu nedenle pek çok defa karakolluk olan kahramanlarımız, sonunda hazinen Mehmet Çavuş'un evinde, uyudukları odanın altında olduğunu keşfederler. Bu seferde Mehmet Çavuş'a Belli Etmeden yeri nasıl kazacaklarını düşünen kardeşlere köyden kocalarını basmak için gelen Gülsüm, Emine, ve Himmet'in karısı yardım eder. Definecilerimiz evin temellerini ulaşırlar. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle evin temeli sarsılır ve ev başlarına yıkılır.

SALAK MİLYONER NEREDE ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner filmi İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi. Filmin çekimleri için Taksim Meydanı, Beşiktaş Stadı, Fransız Konsolosluğu'nun önü, Taksim Gezi Parkı ve Beyazıt Sahaflar Çarşısı gibi meşhur yerler kullanıldı.

SALAK MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Saffet
  • Zeki Alasya - Himmet
  • Metin Akpınar – Hayret
  • Halit Akçatepe - Gayret
  • Münir Özkul - Mehmet Çavuş
  • Adile Naşit - Mesude
  • Hulusi Kentmen - Komiser
  • Meral Zeren - Emine
  • Oya Alasya - Himmet'in Hanımı
  • Ali Şen - Kayserili Behçet
  • Haluk Orçun - Müteahhit
  • Mürüvvet Sim - Randevuevi Sahibesi
  • Arap Celal - Namaz kılan adam

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Salak Milyoner filmi nerede ve ne zaman çekildi? Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncu kadrosu!
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