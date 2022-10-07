Salavat Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı: Salavat nasıl getirilir? Diyanet ile Salavat-ı Şerif nedir, faziletleri nelerdir?

SALAVAT NEDİR?

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan salavat, herkesin dilinden düşürmemesi gereken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) selamlamak ve ona saygıda bulunmak için kullanılan bir tabirdir.

Günümüzde özellikle dini gecelerde daha sık söylenmektedir. Mübarek gecelerin feyzinden en verimli şekilde yararlanmak isteyenler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) salavat getirir.

Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, ''Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed'' veya ''Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam'' demektir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) kendisine ve O'nun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua anlamına gelmektedir.