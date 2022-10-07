Salavat Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı: Salavat nasıl getirilir? Diyanet ile Salavat-ı Şerif nedir, faziletleri nelerdir?

Salavat Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı ile gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu mübarek gecenin rahmeti ve bereketinden yararlanmak ve Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak isteyen vatandaşlar, bol bol salavat getirecek, namazlar kılacak ve dualar edecek. Bu noktada kandil günlerinde yapılması gereken salavat ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Salavat nasıl getirilir? Diyanet ile Salavat-ı Şerif nedir, faziletleri nelerdir? İşte, Salavat-ı Şerif Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti…
SALAVAT NEDİR?
Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan salavat, herkesin dilinden düşürmemesi gereken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) selamlamak ve ona saygıda bulunmak için kullanılan bir tabirdir.
Günümüzde özellikle dini gecelerde daha sık söylenmektedir. Mübarek gecelerin feyzinden en verimli şekilde yararlanmak isteyenler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) salavat getirir.
Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, ''Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed'' veya ''Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam'' demektir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) kendisine ve O'nun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua anlamına gelmektedir.
İbnu Mes'ud: Rasulullah (sav) buyurdular ki:
"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır."
"Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur." (Beyhakî)
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurur:
"Yeryüzünde Allâh'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (ânında) bana ulaştırır." (Nesâî, Sehv, 46)
SALAVAT NASIL GETİRİLİR?
Salavat şu şekilde getirilir;
"Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.
Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;
''Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.
Anlamı: Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle.
Salavat getirmein diğer türleri şöyledir;
Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
"Sallallahü aleyhi ve sellem"
"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"
"Âllâhümme salli alâ Muhammed."
SALAVAT TÜRKÇE ANLAMI
Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.
SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.
Kıyamette HZ. Muhammed (S.A.V) onun yanında olur.
Salavat getiren kişinin üzerine Allah'ın rahmeti iner
Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.
Salavat getiren kişi fakirlik görmez.
Salavat getiren kişinin sıkıntıları giderilir.
Salavat getirmek sadaka vermek yerine geçer.