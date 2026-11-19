YETERİNCE KOYULAŞMIŞ SALÇA

Salçanın akışkan ya da fazla sulu olması küflenme riskini yükseltiyor. Güneşte ya da ocakta yeterince kıvam alması, yani koyulaşması gerekiyor. Kaşıkla kaldırdığınızda akmayan, yoğun bir kıvam hedefleniyor. Tuz oranı da önemli bir detay. Tuz, hem tadı dengeliyor hem de salçanın dayanıklılığına katkı sağlıyor. Ancak miktar tarife ve damak tadına göre değiştiği için aşırıya kaçmamak gerekiyor.