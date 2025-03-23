Saldırgan koca adaletten kaçamadı

Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen gittiği evde 2 çocuğunun annesi eşi Zeynep Yılmaz'ı (23) sırtından bıçaklayarak yaralayan Abdulsamet Yılmaz (23) adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama çıkarılıp yeniden gözaltına alınan saldırgan koca bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Yılmaz ifadesinde, "Eşimin telefonunu elime aldığımda Y.Ö. isimli birinin Instagram üzerinden bir paylaşım yaptığı yönünde mail geldi. Maile tıkladığımda eşimin benden habersiz açtığı hesaba giriş yaptı. Burada Y.Ö. ile mesajlaşmalarını gördüm. Telefonu eşime gösterdim. Telefonu benden almak isteyince sinirlenip üst katta babamın evine gittim. Eşim sonra yanıma geldi ve beni boynumdan yaraladı. Eşim halının kenarındaki bir cismi almak istedi. Ben ondan önce davranıp, siyah ve ucu sivri cismi aldım. Eşim elini enseme atarak beni yaraladı. Ben de can havliyle elimi arkaya doğru attım. O tekrar elini enseme attı, ben de tekrar aynı hamleyi yaptım. Arbede sırasında eşim yaralanmış" dedi.Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinin başvurusu üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Abdulsamet Yılmaz, eve gelip eşiyle konuşmak istedi. İddiaya göre eşinin kendisini aldattığını ileri süren Yılmaz, genç kadınla önce tartıştı ardından da darp etti. Genç kadın can havliyle evden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak eşini kovalayan Yılmaz, genç kadını sırtından bıçakladı.