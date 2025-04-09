Saldırıya uğrayan müezzin ağır yaralanmıştı: Saldırgan tutuklandı!

Göğsüne saplanan bıçakla camiye kadar gelen ve çevredekilerden yardım isteyen Sadan, ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alınan Sadan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan Orhan T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.