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Giriş Tarihi: 9.4.2025 18:53

Saldırıya uğrayan müezzin ağır yaralanmıştı: Saldırgan tutuklandı!

Ankara'nın Sincan ilçesinde 27 yaşındaki Mücahid Sadan ikindi namazı için camiye gittiği esnada husumetlisi Orhan T’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Sadan’ıın tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Orhan T., tutuklandı.

İHA
Saldırıya uğrayan müezzin ağır yaralanmıştı: Saldırgan tutuklandı!

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, müezzin Mücahid Sadan (27), ikindi namazı için görev yaptığı Abüsselam Camii'ne gittiği sırada daha önce tartıştığı Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Göğsüne saplanan bıçakla camiye kadar gelen ve çevredekilerden yardım isteyen Sadan, ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alınan Sadan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan Orhan T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Saldırıya uğrayan müezzin ağır yaralanmıştı: Saldırgan tutuklandı!
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