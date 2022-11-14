Saldırıyı gerçekleştiren teröriste dair yeni detaylar ortaya çıktı! Karı-Koca kılığında...

Buna göre; Ahlam Albashır'in yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladı.

KARI-KOCA ROLÜ YAPMAYA BAŞLADI



Ahlam Albashır, 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi. Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.