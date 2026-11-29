Balıkesir'de yaşayan İrem Karabulut, lise yıllarında yol kenarında su satarak başladığı ticaret hayatında örnek bir başarı hikâyesine imza attı. Edremit ilçesinde yaşayan İrem Karabulut, liseyi bitirdikten sonra küçük bir işletmede ailesinin ürettiği doğal ürünleri satarken, yaz aylarında da yolda soğuk su sattı. Kışın da salep satmaya başladı. Pazarlarda bardak bardak sıcak salep satarak ailesine yardım ettiğini belirten İrem Karabulut, "Bir gün acaba salebi kendim üretebilir miyim diye düşündüm. Salebi hiç görmedim, nasıl bir bitki olduğunu bilmiyordum. Araştırmaların sonucunda ekimini, hasadını, toz halindeki salebe dönüşmesini öğrendim. 8 yıl önce bir buçuk dönüm arazi kiraladık. 1.5 dönümden elde ettiğimiz salebi, hiç satmadan 4 yıl boyunca biriktirdik" dedi.

'DEVLETİMİZİN DESTEĞİYLE BAŞARDIK'

Karabulut, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD ya da ilçe, il tarım projeleriyle veya KOSGEB'ten, genç girişimci, kadın girişimcilere ekipman, makine, teçhizat yönündeki desteklerinden faydalandık. Marmara bölgesinde ilk salep üretimini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdi yaklaşık 50 dönüm arazide salep ve safran yetiştiriyoruz" dedi.