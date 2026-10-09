Saliha Miray Reyhanlı’da son yolculuğuna uğurlandı

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden Saliha Miray Biçer'in (12) cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Saliha Miray Biçer için Reyhanlı Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük Saliha Miray'ın naaşı, tekbirler ve dualar eşliğinde Reyhanlı Asri Mezarlığı'na götürüldü. Saliha Miray, aynı faciada hayatını kaybeden ve birkaç gün önce toprağa verilen 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in yanındaki mezara defnedildi. İki evladını birden toprağa veren acılı aile törende gözyaşlarına boğulurken, yakınları ve vatandaşlar aileyi teselli etmeye çalıştı.

İLÇE PROTOKOLÜ AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Törene ilçe protokolü de geniş katılım sağladı. Cenaze merasiminde; Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşkun, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Alpaslan Altuğ yer alarak acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör