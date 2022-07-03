Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında? Voleybolcu Saliha Şahin boyu kaç, nereli, hangi takımda oynuyor?

Saliha Şahin boyu, yaşı ve takımı ile voleybol severler tarafından araştırılmaya başladı. Filenin Sultanları arasında yer alan ünlü voleybolcu ABD maçında gösterdiği performansla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Maçın hemen ardından "Saliha Şahin kimdir, nereli" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Saliha Şahin hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? İşte cevaplar…