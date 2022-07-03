Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında? Voleybolcu Saliha Şahin boyu kaç, nereli, hangi takımda oynuyor?

Saliha Şahin boyu, yaşı ve takımı ile voleybol severler tarafından araştırılmaya başladı. Filenin Sultanları arasında yer alan ünlü voleybolcu ABD maçında gösterdiği performansla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Maçın hemen ardından "Saliha Şahin kimdir, nereli" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Saliha Şahin hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? İşte cevaplar…
SALİHA ŞAHİN KİMDİR?
5 Kasım 1998 doğumlu Saliha Şahin, Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Elif Şahin'in ablası. Karayolları Altyapısından yetişmiş olan Saliha Şahin, 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit takımına transfer olmuştur.
Aynı zamanda 2019-2020 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit formasını terletmektedir. Eczacıbaşı Dynavit ile ilk başarısını 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupasını kazanarak elde etmiştir.
Aynı zamanda 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi olarak bireysel kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştır.
Altyapı Milli Takımlarında da forma giyen Saliha Şahin, U20'de Dünya dördüncülüğü, U23'te ise Dünya Şampiyonluğu yaşamıştır.
Saliha Şahin aynı zamanda 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımına da davet almıştır.
SALİHA ŞAHİN BOY VE KİLOSU KAÇ?
1.86 cm boyundaki başarılı voleybolcu takımda smaçör olarak görev yapıyor ve takımda 6 numara formayı giyiyor.