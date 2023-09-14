Haberler Yaşam Haberleri Salihli’de trenin altında kalan genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.9.2023 23:30 Son Güncelleme: 14.9.2023 23:47

Salihli’de trenin altında kalan genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde yük trenin çarptığı 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Ali ERBAŞ
Salihli’de trenin altında kalan genç hayatını kaybetti

Manisa Kurtuluş Mahallesi Adamoğlu Durağı'nda meydana gelen olayda, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Muhammet Vehbi Yıldız'a, Manisa yönüne seyir halinde olan yük treni çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Salihli’de trenin altında kalan genç hayatını kaybetti
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