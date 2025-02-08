Şalvarlı Anadolu kadınları Kuzeyboru ile karşılaştı

Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde bulunan Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu'nda düzenlenen veli toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' çerçevesinde bir voleybol takımı kuruldu. Toplam 35 öğrencisi bulunan okulun, öğrenci annelerinden oluşturulan takım, okul sahasında yaptığı voleybol müsabakasıyla sosyal medyada Sultanlar Ligi'nde mücadele veren Kuzeyboru'ya meydan okudu. Bunun üzerine ortaklaşa bir dostluk maçı düzenlendi. Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 set olarak oynanan karşılaşmaya çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun da katıldığı mücadelede Kuzeyboru ve öğrenci annelerinden oluşan voleybol takımı karşı karşıya geldi. 6 Şubat depremi anısına oynanan maç maç 1-1 berabere bitti.