Şam ve Halep 13 yıl sonra yeniden THY rotasında

THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamalarında uçuş planlama kısmında Şam ve Halep Havalimanlarının uçuş rotası arasında yer almaya başladı. THY, 2011 yılında iç savaşın başlaması nedeniyle Suriye'ye olan uçuşları durdurmuştu. THY, 13 yıl süren iç savaş nedeniyle Suriye'nin Şam ve Halep kentlerini uçuş rotasından çıkarmıştı.

YENİDEN ROTAYA EKLENDİ

Suriye'de 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle 13 yıl süren iç savaş sona erdi. İç savaşın sona ermesinin ardından THY'de Suriye uçuşlarına yeniden başlamak için çalışmalara başladı. 13 yıl önce THY'nin uçuş rotasından çıkarılan Şam ve Halep Uluslararası Havalimanları iç savaşın ardından yeniden THY'nin uçuş rotasına eklendi. THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamalarında uçuş planlama kısmında Şam ve Halep Havalimanlarının uçuş rotasında yer almaya başladığı görüldü.

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ HAVALİMANLARINI İNCELEDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak beraberindeki ekiple önceki gün Suriye'ye giderek teknik çalışmalarda bulundu. Enes Çakmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz kocaman bir aileyiz, Halep-Şam Havalimanı" ifadelerini kullandı. THY'nin kısa bir süre içerisinde yeniden Suriye uçuşlarına başlayacağı öğrenildi.