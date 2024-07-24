Şampiyon adaylara 100 bin lira nakdi burs

Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl tercih yapan adaylar için yeni bir burs programı başlatıyor. 2024-2025 akademik yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih edecek dereceli öğrencilere kapsamlı burs desteğinin yanı sıra yurt ve çeşitli tesislerden ücretsiz olarak faydalanma gibi imkânlar sunulacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk üçte yer alarak yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin TL nakdi destek sağlanacak. İlk 100'e 15 bin TL, ayrıca yerleştiği puan türünde ilk 10'a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin TL burs desteği verilecek. Yine ilk 100'e giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 10 bin TL destek sağlanacak. İlk 100'deki tüm öğrenciler, nakdi desteğin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nin nitelikli yurtlarında ücretsiz konaklama, yemek bursu ve her dönem başında bir kez kitap bursu, Teknopark'taki kuluçka merkezinden ücretsiz yararlanma, kapalı ve açık havuz, fitness salonu ile SİNEBU'ya ücretsiz üyelik imkânlarından faydalanabilecek.Her yıl YKS sıralamasında ilk 1000 öğrencinin 700'den fazlasının tercihi olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıldan itibaren ilk 1000'e giren bütün öğrenciler için Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında öğrenim hayatı boyunca barınma garantisi sağlayacak. Bu öğrenciler artık sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın öğretim hayatları boyunca yurtlarda kalabilecek. YKS sıralamasından bağımsız olarak bu yıl Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni kayıt yapacak ve İstanbul'un dışından veya uzak semtlerinden gelen bütün öğrencilere Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında bir sene yurt garantisi verilecek. Yurt garantisinin yanında, konaklama şartlarının da iyileştirilmesi için çalışmalar yapan Boğaziçi Üniversitesi'nde, geçtiğimiz yıl kullanımda olan yurtlarda deprem tadilatı da gerçekleştirilmiş ve depreme dayanıklı raporu alınmıştı.