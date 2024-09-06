Şampiyon boksöre trafikte saldırı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken yol verme tartışmasında tokat attığı öne sürülen sürücü tutuklandı.Önceki akşam İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana gelen olayda Trabzon'dan Giresun istikametine giden kamyonetin sürücüsü S.K, sağanak yağmurdan dolayı trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi. O sırada Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat atıp, küfredince Busenaz da Karatay'a yumruk attı. Yumruk yiyen şahsın Busenaz'a ruhsatsız tabanca doğrulttuğu, Busenaz'ın ise bunun üzerine geri çekildiği öğrenildi. Bölgeden uzaklaşan Karatay ise şikayet sonrası yakaladı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.