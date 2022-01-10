Şampiyon ’robot kadın’ Göğsümüzü kabartan emine SABAH’a konuştu

1 AYDA YÜZMEYİ ÖĞRENDİ

Hayatının esas dönüm noktasının üniversite sınavını kazanmak olduğunu dile getiren Emine Avcu, "Hazırlık sınıfında okurken hayatım sadece yurt ve kampüsten ibaretti ve artık bir şeye sıradanlaşmaya başladı. Kendimi keşfetme yolculuğuna çıktım. 'Emine olmak istediğin yerdesin ama eksik giden bir şeyler var' dedim. İçsel olarak bir şeyler beni rahatsız ediyordu. Kendime bir şeyler ekebilmek ve insanların hayatına dokunmak için ne yapabilirim diye sordum. Sonra spor yapmak geldi aklıma. 21 yaşına kadar ne amatör ne de profesyonel olarak hiçbir spor branşıyla ilgilenmemiştim. Araştırdım ve yüzmeyi seçtim, nasıl yaparım diye düşünmedim bile. Doğru insanlara ulaşmaya çalıştım ve bu alanda uzman olan antronör Duran Hocama denk geldik. Bana en başından beri hep gerçekçi hedefler koydu ve 1 ay içerisinde yüzmeyi öğrenip tekniğimi geliştirdim" şeklinde konuştu.