’Şampiyonlar Ligi Finalleri’ sergisi THY Lounge Business’da açıldı

Serginin açılışında konuşan THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY'nin dünyanın en büyük ve prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan ilk havayolu olduğunu belirterek "Sporseverlerin hafızasında yer eden 2005 finalinden sonra kupanın kazananının yeniden İstanbul'da belirlenecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Futbolseverlerin ve yolcularımızın, İstanbul'dan İstanbul'a uzanan yolculukta oynanan finallerden hatıra ürünlerin yer aldığı ve sporseverlerin hizmetine sunduğumuz sergiyi beğeneceğine inanıyorum. Bu sene oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali de eminim ki unutulmaz maçlar arasına girecektir" dedi.

GEÇİM FİNALLERİN TUTKUSUNU YANSITIYOR

UEFA Sponsorluk ve Lisanslama Yöneticisi Guillaume Sabran ise serginin geçmiş finallerin tutku ve neşesini mükemmel bir şekilde yakaladığını ifade ederek "UEFA olarak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da gerçekleşecek olmasından dolayı gururluyuz. Bu sergi 10 Haziran'da gerçekleşecek finalin kupa tarihindeki en unutulmaz maçlar arasına girmesine önemli katkıda bulunuyor." diye konuştu.

18 FİNALE AİT ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Eserlerin yıllara göre kronolojik olarak yer aldığı sergide 'Miracle of Istanbul' olarak bilinen 2005 yılındaki efsane Milan-Liverpool finalinden başlayıp 2023 yılına kadar olan 18 finale ait ürünler yer alıyor. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Karim Benzema, Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Paul Scholes, Frank Lampard, Arjen Robben, Sadio Mane, Gareth Bale, Gonzalo Higuain, Thibaut Courtois gibi önemli isimlere ait forma, şort, krampon, kaleci eldiveni, kaptanlık pazubandı gibi ürünler yer aldığı sergide finallere ait hakem forması, bayrak, futbol topu, bilet gibi hatıra ürünler de bulunuyor. 2005 yılından beri gerçekleşen 18 final maçına dair görüntüler de ilgili finale ait bölümde yer alan ekranlarda yolcuların beğenisine sunuluyor.

YENİ BUSİNESS CLASS KOLTUKLARIN SERGİ İÇİNDE

Avrupa'nın en iyi havayolu THY'nin yeni Business Class koltuklarını FIFA 23 oyununun entegre edildiği bir konsol oyun alanı da sergi içerisine eklendi.

EFSANE FUTBOLCULAR SERGİYİ GEZDİ

Açılıştan önce sergiyi ziyaret eden Liverpool'un kaptanı olan Steven Gerrard; "Miracle of Istanbul'u gerçekleştirdiğimiz 2005 yılındaki efsanevi finalde kaptanı olduğum Liverpool ile kupayı kaldırmıştım. Yaklaşık 18 yıl sonra yeniden bu büyüleyici şehir İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutluyum. THY gibi global bir markayla bir araya gelmekten dolayı gurur duyduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Cafu ise; "2005 yılında İstanbul'daki finalde kupaya uzanamasak da 2007 yılında kupayı kazanan taraf olmuştuk. Bu şehri seviyorum ve bu sene İstanbul'da gerçekleşecek finalde yine unutulmaz bir maça şahitlik edeceğimize inanıyorum. Hazırlanan sergiyi çok beğendim, tüm Türk Hava Yolları ve UEFA yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi. Ünlü Brezilyalı yıldız Ronaldinho ise "Sergide, 2006 yılında Arsenal'e karşı kazandığımız finalde giydiğim formam da yer alıyor. Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek olan finali izlemek için şimdiden sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu.