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Giriş Tarihi: 7.11.2022 09:25

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi izle

Bugün gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın ile UEFA'nın resmi sitesi ve Tv8,5 ekranları üzerinden yayınlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan ligte son olarak E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli olmuştu. Şimdi ise son 16 eşleşmeleri için gözler "Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle" ekranına çevrildi. İşte ŞL Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ve detaylar...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi izle

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı milyonlarca futbolsever tarafından araştırma konusu haline geldi. 2 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanan 6. hafta maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar netleşti. Tüm dünyanın gözü kulağı bugünkü eşlemelerde. Açıklamada yayının resmi sitede Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve Tv8,5 aracılığı ile naklen yayınlanacağı ifade edilmişti. İşte (ŞL) Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ekranı ve detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023

Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:

Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, Leipzig

SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları bu gece sona eriyor. Son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Kura çekimi TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 maçları fikstürü şöyle:

14/15/21/22 Şubat 2023 tarihinde ilk ayak oynanacakken, maçların rövanş karşılaşmaları 7/8/14/15 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Maçların tamamı 23.00'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! TV8,5 ile Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi izle
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