UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı milyonlarca futbolsever tarafından araştırma konusu haline geldi. 2 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanan 6. hafta maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar netleşti. Tüm dünyanın gözü kulağı bugünkü eşlemelerde. Açıklamada yayının resmi sitede Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve Tv8,5 aracılığı ile naklen yayınlanacağı ifade edilmişti. İşte (ŞL) Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ekranı ve detaylar...