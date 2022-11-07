UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı milyonlarca futbolsever tarafından araştırma konusu haline geldi. 2 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanan 6. hafta maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar netleşti. Tüm dünyanın gözü kulağı bugünkü eşlemelerde. Açıklamada yayının resmi sitede Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve Tv8,5 aracılığı ile naklen yayınlanacağı ifade edilmişti. İşte (ŞL) Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ekranı ve detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023
Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023
Final maçı: 10 Haziran 2023
SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları bu gece sona eriyor. Son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Kura çekimi TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN
https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin
SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Son 16 maçları fikstürü şöyle:
14/15/21/22 Şubat 2023 tarihinde ilk ayak oynanacakken, maçların rövanş karşılaşmaları 7/8/14/15 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Maçların tamamı 23.00'da başlayacak.