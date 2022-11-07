Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta sorusu, futbolseverler tarafından sıklıkla soruluyor. Avrupa'nın en büyük kulüp bazındaki organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi için bekleyiş başladı. Barcelona ve Atletico Madrid gruplardan çıkamazken, Portekiz'den iki takım gruplardan çıkmayı başardı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi son 15 kura çekimi hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar…