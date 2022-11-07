Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta sorusu, futbolseverler tarafından sıklıkla soruluyor. Avrupa'nın en büyük kulüp bazındaki organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi için bekleyiş başladı. Barcelona ve Atletico Madrid gruplardan çıkamazken, Portekiz'den iki takım gruplardan çıkmayı başardı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi son 15 kura çekimi hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar…
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023
Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023
Final maçı: 10 Haziran 2023
SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları bu gece sona eriyor. Son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Kura çekimi TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Son 16 maçları fikstürü şöyle:
14/15/21/22 Şubat 2023 tarihinde ilk ayak oynanacakken, maçların rövanş karşılaşmaları 7/8/14/15 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Maçların tamamı 23.00'da başlayacak.