Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 7.11.2022 09:33 Son Güncelleme: 7.11.2022 09:33

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi bugün yapılacak. Bilindiği gibi hiçbir Türk takımı bulunmazken, 4 İngiliz takımının yer alması dikkat çekiyor. İspanya’dan sadece Real Madrid’in yer aldığını söylemekte de yarar var. Sporseverler, “Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Turnuvanın maç fikstürü, resmi sitesinden paylaşıldı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta sorusu, futbolseverler tarafından sıklıkla soruluyor. Avrupa'nın en büyük kulüp bazındaki organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi için bekleyiş başladı. Barcelona ve Atletico Madrid gruplardan çıkamazken, Portekiz'den iki takım gruplardan çıkmayı başardı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi son 15 kura çekimi hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023

Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:

Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, Leipzig

SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları bu gece sona eriyor. Son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Kura çekimi TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 maçları fikstürü şöyle:

14/15/21/22 Şubat 2023 tarihinde ilk ayak oynanacakken, maçların rövanş karşılaşmaları 7/8/14/15 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Maçların tamamı 23.00'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak?
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