Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçla bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Salı sabahı Samsun merkezli olarak İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü asker, 2'si cezaevinde olmak üzere toplam 75 şüpheli yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 kişi ise serbest bırakıldı.