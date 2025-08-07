Samsun’a İstiklal Madalyası 101 yıl sonra takdim edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende, 11 Şubat 1924 tarihinde Samsun Mavnacılar Loncası adına verilmesine karar verilen İstiklal Madalyası ve İstiklal Madalyası Beratı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teslim edildi.

Takdim, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapıldı. İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı süresince Samsun Mavnacılar Loncası'nın cepheye silah ve mühimmat taşıma faaliyetleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişti. Protokol kapsamında, Samsun halkı adına kabul edilen madalya ve berat, TBMM'de düzenlenen törende Valilik makamına sunuldu. Valiliktan yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine bir defa daha kuvvetle inanmıştım" ifadelerine yer verildi. Tören sonunda, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Samsun milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kişi ve kurumlara teşekkür edildi.