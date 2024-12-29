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Giriş Tarihi: 29.12.2024 19:57 Son Güncelleme: 29.12.2024 20:31

Samsun'da 2 öğretmen, hayatını kaybetti

Samsun'da farklı okullarda görev yapan beden eğitimi ve müzik öğretmenleri, aynı gün kalp ve ASL hastalıklarından hayatlarını kaybetti. Öğretmenlerin vefatı eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da 2 öğretmen, hayatını kaybetti

Samsun'da farklı okullarda görevli iki öğretmen aynı gün içerisinde hayatını kaybetti. Eğitim camiasını derinden sarsan bu kayıplar, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

Tekkeköy Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Ateş (53), geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan öğretmenin cenazesinin, yarın İlkadım ilçesi Toraman Tepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Toraman Tepe Mezarlığı'na defnedildi.

Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu Müzik Öğretmeni Şenol İyibil (44), bir süredir mücadele ettiği ALS hastalığı nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan İyibil'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İlkadım ilçesi Derecik Mezarlığı'na defnedilecek. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin vefatıyla ilgili yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz."

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Samsun'da 2 öğretmen, hayatını kaybetti
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