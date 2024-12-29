Samsun’da 2 öğretmen, hayatını kaybetti

Samsun'da farklı okullarda görevli iki öğretmen aynı gün içerisinde hayatını kaybetti. Eğitim camiasını derinden sarsan bu kayıplar, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

Tekkeköy Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Ateş (53), geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan öğretmenin cenazesinin, yarın İlkadım ilçesi Toraman Tepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Toraman Tepe Mezarlığı'na defnedildi.

Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu Müzik Öğretmeni Şenol İyibil (44), bir süredir mücadele ettiği ALS hastalığı nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan İyibil'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İlkadım ilçesi Derecik Mezarlığı'na defnedilecek. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin vefatıyla ilgili yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz."