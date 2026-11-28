



"MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şevket Özkaya, yapay zekâ ve internet aramalarının hastalıklar hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılması gerektiğini belirterek, "Yapay zekâ ve internet aramalarını sadece hastalığınız hakkında bilgi edinmek için kullanmanızı öneriyoruz. Ancak ne yazık ki yapay zekâ ve internet çoğu zaman hastalığın tanı ve tedavisinde karar verici olarak kullanılıyor. Bu çok tehlikeli ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Sanal ortamdaki her bilgi ve yorum doğru olmayabilir. Mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyoruz" dedi.