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Giriş Tarihi: 3.3.2025 00:28

Samsun'da alkollü şahıs evini ateşe verdi

Samsun'da ailesi iftara giden alkollü şahıs, evini ateşe vererek yaktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Samsun’da alkollü şahıs evini ateşe verdi

Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocukları kızına iftara gittiği öğrenilen H.İ.İ. adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evini ateşe vererek yaktı.

EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Alevler tek katlı evin içini sararken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Alkollü H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da alkollü şahıs evini ateşe verdi
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